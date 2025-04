To nie koniec Attack on Titan? Producent o planach na przyszłość franczyzy

fot. MAPPA

Manga Attack on Titan autorstwa Hajime Isayamy oraz jej adaptacja anime zakończyły się kilka lat temu. Ponadto w tym roku do kin trafił film Attack on Titan: The Last Attack, kompilacji dwóch ostatnich odcinków specjalnych serialu, w których widzowie dostali alternatywne zakończenie na podstawie Attack on School Castes. Okazuje się, że mogą istnieć plany na dalszy rozwój franczyzy, której popularność nie maleje.

Attack on Titan - jakie są plany na przyszłość?

Podczas Attack on Titan - Beyond the Walls World Tour, czyli koncertu orkiestry wykonującej muzykę z anime, producent serialu Tetsuya Kinoshita zasugerował, że istnieją plany na przyszłość Attack on Titan.

Planujemy kontynuować tworzenie filmów takich jak Last Attack, koncertów takich jak ten i różnych kolaboracji w grach w przyszłości.

Trudno powiedzieć, jakie historie miałyby zostać przedstawione w ewentualnych filmach, ale do dyspozycji jest kilka nowelek.

Attack on Titan - fabuła

Świat opanowały ogromne, humanoidalne stwory zwane Tytanami. Ludzkość, aby przetrwać, zmuszona była odgrodzić się od świata murem wysokim na pięćdziesiąt metrów. Mijają lata. Życie w twierdzy toczy się spokojnym rytmem i wyzute jest z wszelkiej spontaniczności. Wszyscy pogodzili się ze swoim losem. Wszyscy, prócz chłopca imieniem Eren, który marzy o tym, by dołączyć do legendarnej grupy Zwiadowców i wraz z nimi przemierzać świat w poszukiwaniu miejsca, gdzie ludzie mogliby założyć kolejną osadę. Ale gdy u bram miasta staje ponad pięćdziesięciometrowy, spragniony krwi Tytan, sielanka kończy się, a zaczyna się koszmar.

Manga była wydawana w magazynie Bessatsu Shōnen od września 2009 roku do kwietnia 2021 roku. Wydano 34 tomy zawierające 139 rozdziałów. Sprzedano ponad 140 mln kopii, dzięki czemu tytuł stał się jednym z najlepiej sprzedających się mang w historii.

