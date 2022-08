Black Adam - The Rock chce zdobyć Wasze serca. Olbrzymia stawka, nowe zdjęcia i moce Doktora Fate'a

Warner Bros.

Black Adam zbliża się wielkimi krokami; w ostatnim czasie nie ma właściwie dnia, by do sieci nie trafiały nowe materiały promocyjne bądź informacje związane z produkcją. Taki obrót spraw nie jest jednak szczególnie zaskakujący, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak ogromne znaczenie nadchodzący film DCEU ma dla Dwayne'a Johnsona aka The Rocka. Aktor w nowym wywiadzie dla magazynu Total Film podkreśla olbrzymią stawkę:

Jestem w tym biznesie od wielu lat i wiem, że Black Adam jest postacią, która trafia ci się raz na całą karierę. Z czasem zdajesz sobie sprawę, że masz tylko jedną szansę (by zjednać sobie widzów - przyp. aut.), więc pojawia się wielka presja. Tutaj nie ma półśrodków - musisz wskoczyć w ogień. Gatunek superbohaterski był eksploatowany w tej branży bardzo szeroko i na wiele wspaniałych sposobów; to on doprowadził do powstania kilku z najwybitniejszych filmów wszech czasów. I to właśnie jest coś, do czego będą cię później porównywać.

W tym samym magazynie wywiadu udzielił Pierce Brosnan, który na ekranie wcieli się w rolę Kenta Nelsona/Doktora Fate'a. Aktor rzucił nowe światło na moce swojej postaci:

Jestem w tej grupie (w uniwersum DC - przyp. aut.) kimś w rodzaju członka starszyzny. Nie mam wątpliwości, że Doktor Fate jest jedną z najstarszych postaci w całym komiksowym panteonie. Jest archeologiem. Posiada moc przewidywania przeszłości, wskrzeszania umarłych i teleportacji - wtedy, gdy ma na sobie złoty hełm (Nabu - przyp. aut.). Tak, hełm jest tu kluczowy. Można go uznać za błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie. W pewnym znaczeniu ten przedmiot działa właściwie jak narkotyk. Noszenie go pochłania wiele energii.

Zobaczcie także nowe zdjęcia, na których możemy zobaczyć m.in. członków Justice Society of America:

Black Adam - zdjęcia z magazynu Total Film

Black Adam zadebiutuje w kinach 21 października.