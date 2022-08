Black Adam - komiksowy prequel filmu zdradza ciekawe informacje na temat świata widowiska

fot. materiały prasowe

DC specjalnie na potrzeby promocji filmu Black Adam stworzyło mini-serię komiksową, która ma stanowić wprowadzenie do produkcji. Numer zatytułowany Black Adam — The Justice Society Files: Cyclone #1 wyjawił kilka ciekawych informacji na temat produkcji. Przede wszystkim zaprezentował genezę Cyclone w filmie, która jest zgodna z jej komiksowym rodowodem. Otóż z zeszytu dowiadujemy się, że Cyclone została zainfekowana nanitami przez szalonego naukowca i tak nabyła swoje moce. Dla przypomnienia w komiksach bohaterkę porwał szalony geniusz T.O. Morrow, który zaaplikował Maxine wspomniane nanity.

Ponadto w numerze Hawkman wspomina Cyclone o narkotyku zwanym Tar. To znana z komiksów DC substancja, która daje osobie, która ją zażywa, między innymi supersiłę na określony czas, podobnie jak Jad używany przez Bane'a. W uniwersum DC ze skutkami działania Tar na mieszkańców miasta musiał radzić sobie choćby John Henry Irons aka Steel. Być może to oznacza, że postać występuje w DCEU.

Black Adam - zdjęcia

Black Adam - Cyclone

Komiks zdradził również obecność w DCEU znanego z komiksów państwa, Markovii. O tej monarchii wspomina jeden ze współpracowników Adrianny Tomaz.

Black Adam - premiera filmu w USA 21 października.