Black Adam - Dwayne Johnson załatwił solowy film telefonem? Nowe zdjęcia: zjawiskowa Cyclone i Hawkman

fot. materiały prasowe

W filmie Shazam! z 2019 roku czarodziej powiedział młodemu Billy'emu Batsonowi, że kiedyś źle wybrali herosa, który użył mocy do zemsty, uwalniając Siedem Grzechów Głównych. Był nim Teth-Adam, komiksowy wróg superbohatera. Postać dostała teraz swój własny solowy film Black Adam, w którym zagra Dwayne Johnson.

Produkcja trafi do kin 15 lat po tym, jak aktorowi po raz pierwszy zaproponowano rolę złoczyńcy. Miał się w niego także wcielić we wcześniejszej wersji Shazama! - tworzonej przez reżysera Petera Segala.

Dwayne Johnson rozdzielił Shazama! i Black Adama?

Dwayne Johnson powiedział Vanity Fair:

Kiedy przyszedł do nas pierwszy szkic produkcji, było to połączenie Blacka Adama i Shazama!: dwa originy w jednym filmie. Taki był cel - więc nie było to kompletne zaskoczenie. Jednak gdy przeczytałem scenariusz, po prostu czułem, że nie możemy go tak nakręcić. Zrobilibyśmy ogromną krzywdę Black Adamowi.

Dwayne Johnson wykonał telefon i podzielił się swoimi przemyśleniami. Nawet jeśli wszyscy uważali scenariusz za świetny, aktor powiedział, że jego zdaniem powinni rozdzielić Shazama! i Black Adama.

Black Adam - nowe zdjęcia. Zjawiskowa Cyclone

Black Adam - Noah Centineo jako Atom Smasher