Nowy Outlander może potwierdzić ważną teorię fanów. Dotyczy ona TEJ postaci z finału 7. sezonu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Starz

Outlander: Blood of My Blood to spin-off Outlandera, który trafi na ekrany jeszcze przed premierą finałowego, ósmego sezonu. Wysnuto teorię, że nie jest to przypadkowe i ma znaczenie dla fabularnych powiązań między oboma produkcjami. Teoria fanów dotyczy spoilerowego wątku z finału siódmego sezonu, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, czujcie się ostrzeżeni!

Teoria fanów Outlandera

Nowy serial Outlander: Blood of My Blood opowie historię rodziców Jamiego i Claire, ukazując dwie linie czasowe: XVIII wiek i XX wiek. Nie wiadomo, czy pojawią się tutaj podróże w czasie, jak w pierwowzorze, ponieważ twórcy podali jedynie ogólne informacje o fabule. W związku z tym, że siódmy sezon Outlandera zapowiedział pewne wydarzenia związane z nowym serialem, fani wysnuli teorię, że Blood of My Blood zrobi to samo, przygotowując widzów na ósmy sezon.

Spekulacje wynikają z finału, w którym ujawniono, że Faith – córka Claire, uznana za zmarłą po porodzie – mogła jednak przeżyć. Według teorii fanów znany z Outlandera podróżnik w czasie, imieniem Raymond, uratował Faith, przywracając ją do życia, a następnie zabrał ze sobą, zamiast oddać matce. Uznano, że miał wobec niej inne plany. Autorzy teorii przypuszczają, że Raymond mógł przenieść dziewczynę do jednej z epok przedstawionych w spin-offie, gdzie dorastała i wypełniła swoje przeznaczenie.

Rodzice Claire poznali się i zakochali w sobie podczas I wojny światowej, natomiast rodzice Jamiego mieli zakazany romans na początku XVIII wieku. Zakłada się, że obie rodziny mogły zetknąć się z Raymondem i nieświadomie poznać swoją wnuczkę. Niektórzy fani spekulują, że Faith mogła zostać wychowana przez jedną z rodzin. Jeśli nowy serial poruszy ten wątek i ujawni, co stało się z Faith oraz jak wpłynie to na finałowy sezon Outlandera, może to wywołać wielkie emocje wśród widzów. Nie można więc wykluczyć, że jej losy będą miały związek z podróżami w czasie w spin-offie – choć twórcy nie zdradzili jeszcze żadnych szczegółów na ten temat. Jest jednak problem: trzeba to zrobić tak, by potencjalnie nowi widzowie nie znający pierwowzoru się nie pogubili.

Premiera Outlander: Blood of My Blood zaplanowana jest na lato 2025 roku. Natomiast ósmy, finałowy sezon Outlandera prawdopodobnie zadebiutuje pod koniec roku.