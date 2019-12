Black Friday - strona Fake Friday poinformuje o fałszywych przecenach

Black Friday lada moment wystartuje i zaleje nas falą atrakcyjnych promocji. Niestety, ten festiwal przecen nie jest tak atrakcyjny jak na Zachodzie, gdzie obniżki często sięgają kilkudziesięciu procent i pozwalają zdobyć wymarzone produkty za ułamek ich normalnej ceny. Co gorsza niektórzy sprzedawcy stosują nieuczciwe praktyki i próbują przekonać nas, że oferują ogromne rabaty, a w rzeczywistości zmienili po prostu wartość danego przedmiotu przed przeceną i sprzedają go w takiej samej kwocie, jak poza wyprzedażą.

Na polskim rynku w wykrywaniu takich przekrętów może pomóc serwis Skąpiec, w którym zainstalowano system do śledzenia historii zmiany cen. Narzędzie oferowane w porównywarce nie każdemu przypadnie do gustu, gdyż pozwala analizować wyłącznie jedną odmianę danego produktu. Może to być problematyczne np. w momencie porównywania cen telefonów, które różnią się jedynie kolorem. Ponadto pozwala śledzić najniższe ceny spośród wszystkich sklepów, a nie historię zmian u poszczególnych sprzedawców.

Twórca witryny Fake Friday postanowił opracować narzędzie, które będzie znacznie prostsze w użyciu. Wystarczy wpisać na tej stronie nazwę produktu, a system przeszuka oferty sklepów on-line i zaprezentuje historię zmiany cen. System pozwoli szybciej wyszukać przedmioty, które u dystrybutorów mogą występować pod różnymi nazwami, a uproszczone wykresy od razu pokażą, jak ceny zmieniały się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Narzędzie Fake Friday ma jednak pewne ograniczenie - zostało przystosowane do wyszukiwania wyłącznie produktów z branży RTV i AGD.

Black Friday 2019 - data

Black Friday w tym roku wypada 29 listopada 2019. Tego dnia sklepy stacjonarne oraz internetowe oferują swoim klientom szereg atrakcyjnych ofert promocyjnych. Niektóre polskie sklepy przez cały ostatni tydzień listopada prowadzą akcję Black Week, w ramach której wprowadzają rotacyjne akcje wyprzedażowe.

