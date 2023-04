Black Knight - zwiastun koreańskiego serialu sci-fi Netflixa. Klimaty post-apo

fot. materiały prasowe

Black Knight to serial Netflixa produkcji koreańskiej, którego twórcą, reżyserem i scenarzystą jest Cho Ui-seok. Znany jest on z hitu z 2016 roku pod tytułem Master. Serial oparty jest na webtoonie Delivery Knight autorstwa Lee Yoon-gyuna.

Black Knight - zwiastun

Black Knight - opisy fabuły

W dystopijnej przyszłości zniszczony przez zanieczyszczenie powietrza świat mogą uratować tylko Rycerze Mroku. Jest to ekipa wyjątkowych dostawców, bez których trudno o nadzieję do przetrwania. Historia rozgrywa się w 2071 roku i na zewnątrz nie da się żyć bez masek do oddychania. Większość Półwyspu Koreańskiego to pustkowia, na których żyje zaledwie 1% dawnej populacji. Wspomnianie dostawcy odgrywają kluczowe rolę w ich przetrwaniu.

Black Knight - premiera w Netflixie odbędzie się 12 maja 2023 roku.