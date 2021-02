Black Lightning - które postacie z serialu pojawią się w spin-offie o Painkillerze?

fot. Annette Brown/The CW

Jak już wiadomo serial Black Lightning zakończy się na swoim 4. sezonie. Jednak to nie koniec telewizyjnych przygód w świecie tego bohatera. Stacja The CW pracuje nad pilotem spin-offu produkcji, którego bohaterem będzie grany przez Jordana Callowaya Painkiller.

Salim Akil, showrunner obydwu projektów, rozmawiając z SYFY, wyjawił, że właśnie trwają zdjęcia do pilota, który będzie 7. odcinkiem 4. sezonu. Ponadto zdradził bardzo ważną rzecz, Mianowicie w produkcji mają pojawić się znane z Black Lightning siostry Pierce, Annisa aka Thunder oraz Jennifer aka Lightning. Jednak Akil nie chciał zdradzić jaka będzie ich rola w produkcji.

fot. Annette Brown/The CW

Ponadto sam Calloway, który zagra w spin-offie główną rolę, w rozmowie z E!News powiedział, że to dzięki ruchowi Black Lives Matter w ogóle ten serial doszedł do skutku. Twierdzi, że było to motywacją dla produkcji wielu nowych seriali z bohaterami o innym kolorze skóry niż biała.