Green Arrow and the Canaries - spin-off Arrow anulowany przez The CW

The CW

Green Arrow and the Canaries to tytuł planowanego spin-offu serialu Arrow, który ostatecznie został anulowany przez stację The CW.

Głównymi bohaterkami miały być Mia Smoak oraz serialowe Black Canary, czyli Laurel Lance i Dinah Drake. Pilotowy odcinek spin-offu był jednym z epizodów finałowego sezonu Arrow. W główne role miały wcielać się Katherine McNamara, Katie Cassidy i Juliana Harkavy.

Podkreślono przy tym, że stacja The CW wciąż rozważa stworzenie serialowego prequela produkcji The 100.