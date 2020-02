Black Mirror: Bandersnatch - Netflix przegrał batalię sądową dotyczącą filmu

Netfliksowi nie udało się odrzucić pozwu o wartości 25 milionów dolarów, dotyczącego interaktywnego filmu platformy Black Mirror: Bandersnatch z 2018 roku. Pozew został złożony przez Chooseco LLC, wydawcę książek dla dzieci stojącego za niezwykle popularną serią powieści Choose Your Own Adventure. Według firmy Netflix bezprawnie użył w swojej produkcji formatu charakterystycznego dla ich książek. Netflix, a właściwie prawnicy koncernu liczyli na odrzucenie pozwu powołując się na Pierwszą Poprawkę oraz nawet to, że użyto formatu z serii książek, aby wytworzyć pewien element nostalgii w produkcji.



Jednak sędzia Sądu Rejonowego Stanów Zjednoczonych William Sessions orzekł, że Bandersnatch jest dziełem artystycznym (nawet jeśli jest przeznaczone dla zysku), a użycie znaku towarowego Choose Your Own Adventure ma znaczenie artystyczne, godne sporu prawnego. Wobec tego Netflix będzie musiał iść na wojnę z firmą w pełnym procesie sądowym.