DCU – wszystkie nadchodzące filmy i seriale. 21 projektów + aktualizacje

Peter Safran i James Gunn mają ambitne plany. Chcą, by DC Studios wypuszczało dwa filmy aktorskie i jeden animowany na rok oraz dwa seriale aktorskie i dwa animowane na rok. Na razie łącznie ogłosili 21 projektów, Łatwo się w tym pogubić, szczególnie wśród licznych plotek i doniesień, dlatego postanowiliśmy zrobić dla was przewodniki. W jednym znajdziecie wszystkie ogłoszone do tej pory seriale, a w drugim – filmy. Co najważniejsze, dodaliśmy ostatnie aktualizacje Petera Safrana i Jamesa Gunna, dzięki którym dowiecie się, na jakim etapie są prace nad danym tytułem i czy wystąpiły jakieś opóźnienia.

Ze wspomnianych wyżej 21 projektów jeszcze w 2025 roku zobaczymy dwa: Supermana i 2. sezon Peacemakera. Poza tym datę premiery mają również Supergirl: Woman of Tomorrow, Lanterns i The Batman Part II. Pewne jest także to, że na mały ekran powróci Koszmarne Komando i powstanie widowisko o Mrocznym Rycerzu, zatytułowane Batman: The Brave and the Bold. Ciekawym przypadkiem jest film o złoczyńcy znanym jako Clayface, ponieważ pierwotnie w ogóle nie planowano tego projektu, jednak gdy Peter Safran i James Gunn zobaczyli gotowy scenariusz, dali zielone światło. W związku z tym tytuł jest bardziej rozwinięty niż chociażby wcześniej ogłoszone Waller i The Authority, które utknęły w martwym punkcie.

