Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Black Myth: Wukong z nową aktualizacją. Gracze na PS5 muszą przygotować sporo wolnego miejsca

13 października Black Myth: Wukong otrzymało nową aktualizację, a na oficjalnym profilu gry w serwisie X pojawiły się dwie dodatkowe, istotne informacje na jej temat.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  wukong 
aktualizacja Black Myth: Wukong
Black Myth: Wukong fot. Game Science
Reklama

Twórcy z chińskiego studia Game Science poinformowali o nowej aktualizacji Black Myth: Wukong. Nie wprowadza ona nowej zawartości, lecz skupi się na standardowych poprawkach. Gracze mogą spodziewać się między innymi usunięcia błędów oraz dalszych usprawnień w zakresie optymalizacji, choć nie podano na ten temat żadnych konkretów. 

We wpisie opublikowanym w serwisie X studio ostrzegło, że zainstalowane modyfikacje mogą powodować problemy z działaniem gry. Z tego względu deweloperzy zalecają ich usunięcie oraz ponowną weryfikację plików przed rozpoczęciem rozgrywki. Zwrócono również uwagę na potencjalne trudności, z jakimi mogą spotkać się użytkownicy PlayStation 5. Ze względu na sposób instalowania aktualizacji na tej konsoli, gracze muszą przygotować znaczną ilość wolnego miejsca – około 93,5 GB. Twórcy sugerują, że w przypadku braku wystarczającej przestrzeni najlepiej pozostać przy starszej wersji Black Myth: Wukong lub… odinstalować tytuł i pobrać go ponownie w zaktualizowanej wersji.

Źródło: x.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  wukong 
aktualizacja Black Myth: Wukong
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Silent Hill 2 Remake
-
Plotka

Czy Born from a Wish zostanie odświeżone? Aktorka z Silent Hill 2 Remake dała pewną wskazówkę

2 Battlefield 6
-

Battlefield 6 z kontrowersyjnym rozwiązaniem. Gracze na PS5 mogą zdobywać punkty doświadczenia szybciej

3 37. Daenerys Targaryen (Gra o tron)
-

Warner Bros. złożono ofertę. Do kogo mogą trafić Gra o tron, Władca pierścieni czy DC?

4 Daredevil: Odrodzenie
-

Wyciekł już cały zwiastun 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Fani rozpływają się nad trailerem

5 keira knightley
-

Znana aktorka nie wiedziała o bojkocie Harry’ego Pottera. Przeprasza za udział przy audiobooku

6 Tron: Ares
-

Tron: Ares to największa filmowa klapa ostatnich lat. Straty finansowe mogą być gigantyczne

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s19e02

Zaklinacze koni

s19e02

Detektyw Murdoch

s03e06

s06e02

Spoza układu

s06e05

Spoza układu

s06e09

Spoza układu

s06e08

Spoza układu

s06e06

Spoza układu
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sacha Baron Cohen
Sacha Baron Cohen

ur. 1971, kończy 54 lat

Katia Winter
Katia Winter

ur. 1983, kończy 42 lat

Christopher Judge
Christopher Judge

ur. 1964, kończy 61 lat

Kiele Sanchez
Kiele Sanchez

ur. 1977, kończy 48 lat

Aleksandra Konieczna
Aleksandra Konieczna

ur. 1965, kończy 60 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV