Black Myth: Wukong z nową aktualizacją. Gracze na PS5 muszą przygotować sporo wolnego miejsca

fot. Game Science

Twórcy z chińskiego studia Game Science poinformowali o nowej aktualizacji Black Myth: Wukong. Nie wprowadza ona nowej zawartości, lecz skupi się na standardowych poprawkach. Gracze mogą spodziewać się między innymi usunięcia błędów oraz dalszych usprawnień w zakresie optymalizacji, choć nie podano na ten temat żadnych konkretów.

We wpisie opublikowanym w serwisie X studio ostrzegło, że zainstalowane modyfikacje mogą powodować problemy z działaniem gry. Z tego względu deweloperzy zalecają ich usunięcie oraz ponowną weryfikację plików przed rozpoczęciem rozgrywki. Zwrócono również uwagę na potencjalne trudności, z jakimi mogą spotkać się użytkownicy PlayStation 5. Ze względu na sposób instalowania aktualizacji na tej konsoli, gracze muszą przygotować znaczną ilość wolnego miejsca – około 93,5 GB. Twórcy sugerują, że w przypadku braku wystarczającej przestrzeni najlepiej pozostać przy starszej wersji Black Myth: Wukong lub… odinstalować tytuł i pobrać go ponownie w zaktualizowanej wersji.