Black Myth: Wukong nie tylko cyfrowo. Twórcy zapowiadają pudełkowe wydanie na PS5

fot. Game Science

Black Myth: Wukong to jedna z najmilszych niespodzianek tego roku, przynajmniej jeśli chodzi o branżę gier. Choć tytuł ten już na przedpremierowych materiałach prezentował się bardzo dobrze, to niektórzy zastanawiali się czy finalny produkt zaoferuje równie wysoką jakość. Na szczęście tak właśnie było, a gracze oraz krytycy docenili ten tytuł za wymagającą, satysfakcjonującą rozgrywkę, efektowny system walki i świetną oprawę.

Jak na razie gra dostępna jest wyłącznie w wersji cyfrowej na PC i PlayStation 5, ale wkrótce ma ulec to zmianie. Twórcy poinformowali na swoim profilu w serwisie X, że Black Myth: Wukong ma otrzymać fizyczne, pudełkowe wydanie na PS5. Żaden konkretny termin nie został podany, ale ma to nastąpić niebawem. Internauci liczą, że stanie się to jeszcze w tym roku.

Warto również przypomnieć, że Black Myth ma pojawić się także na Xbox Series X i S. Premierę na konsolach Microsoftu zdecydowano się jednak przesunąć na późniejszy, niesprecyzowany jeszcze termin.