Marvel's Spider-Man 2 trafi na PC, znamy datę premiery. Gra nie otrzyma fabularnych DLC

fot. SIE

Jak potwierdził Aaron Jason, menedżer społeczności z Insomniac Games, Marvel's Spider-Man 2 nie otrzyma żadnych fabularnych dodatków. To duże rozczarowanie dla większości graczy, którzy liczyli na dodatkową zawartość. Zamiast tego zapowiedziano jednak wersję PC i co więcej, podano również jej datę premiery.

Wprowadziliśmy zupełnie nowe umiejętności i mechaniki przemieszczania się, takie jak Symbiote Surge oraz Web Wings, a także rozszerzyliśmy Nowy Jork o nowe dzielnice i misje poboczne do odkrycia. Mimo że nie planujemy dodatkowej fabularnej zawartości do Marvel’s Spider-Man 2, z radością ogłaszamy, że wszystkie wcześniej wydane elementy po premierze trafią na wersję PC, w tym New Game+, nowe kostiumy i warianty kolorystyczne, funkcje Photo Mode i wiele więcej. - czytamy we wpisie na Blogu PlayStation

Choć decyzja dewelopera może rozczarować, warto wspomnieć, że tempo fabuły i zawartość Spider-Man 2 wydają się nieco mniej intensywne w porównaniu do pierwszej części gry od Insomniac. Nie oznacza to jednak, że tytuł nie odniósł sukcesu – otrzymał przecież szereg wyróżnień, także na gali The Game Awards.

Wielu graczy miało nadzieję, że deweloper uzupełni ewentualne braki fabularne poprzez wydanie dodatków - co sugerował wyciek wewnętrznych informacji po włamaniu na serwery studia, jednak, jak się okazuje, te plany nie dojdą do skutku.

Kolejni gracze będą mieli okazję zagrać w jedną z najlepszych gier akcji już 30 stycznia 2025 roku, kiedy to Spider-Man 2 trafi na PC. Wydanie to będzie zawierać wszystkie dotychczasowe aktualizacje oraz dodatkowe usprawnienia przygotowane z myślą o pecetach, takie jak wsparcie klawiatury i myszy, ustawienia graficzny czy obsługę ultraszerokich monitorów.

Oryginalnie nowe przygody Pajączków (bo w grze wcielamy się w Petera i Milesa) zadebiutowały tylko na PS5. Gra ukazała się w październiku minionego roku.