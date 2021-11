Black Week 2021 na Allegro - najciekawsze promocje dla fanów popkultury

fot. Allegro

Na Allegro w dalszym ciągu trwa Black Week 2021, czyli ośmiodniowy festiwal promocji, w którego trakcie obniżono ceny setek produktów! Wśród nich nie zabrakło też ciekawych ofert przygotowanych z myślą o wszystkich miłośnikach popkultury. W tym tekście postanowiliśmy przyjrzeć się części z nich i liczymy, że znajdziecie tu coś dla siebie!

Pamiętajcie jednak, że tegoroczna edycja Black Week dobiegnie końca już 28 listopada, więc na dobrą sprawę to ostatnia szansa na zrobienie zakupów w promocyjnych cenach.

W tej generacji konsol Microsoft postawił przede wszystkim na rozbudowę swojej sztandarowej usługi Xbox Game Pass, która zapewnia dostęp do dziesiątek gier w ramach niedrogiego abonamentu. Idealnym urządzeniem, które sprawdzi się przy tej subskrypcji jest Xbox Series S. Choć sprzęt ten jest mniej wydajny od konkurencji i nie posiada napędu, to jego cena i możliwości sprawiają, że jest to doskonała propozycja dla osób, które chcą być na bieżąco z gorącymi premierami z branży gier, jednocześnie nie wydając majątku.

Xbox Series S

Dobre słuchawki to przydatny gadżet nie tylko dla audiofilów, ale też dla każdego fana popkultury. W ramach Black Week na Allegro przeceniono AirPods II, czyli drugą generację klasycznych słuchawek firmy Apple. Dzięki subtelnemu designowi i niewielkim rozmiarom dopasujecie je bez problemu do każdej stylizacji, a wysoka jakość dźwięku uprzyjemni Wam wolne chwile spędzane na słuchaniu muzyki, podcastów, audiobooków, czy też podczas grania w gry i oglądania materiałów wideo.

Apple AirPods II

Świetna czerń będąca efektem wykorzystania technologii OLED to nie jedyna zaleta telewizora LG 55C11. Prosty i intuicyjny interfejs sprawiają, że jego obsługa nie sprawia problemów nawet odbiorcom przesiadającym się ze starszych modeli, a gracze z pewnością docenią obsługę standardu 2.1, VRR, ALLM i eARC, a także wyjątkowo niski czas reakcji wynoszący zaledwie 1 ms.

Telewizor 55" LG OLED 55C11

Współczesne smartfony to istne multimedialne kombajny, które doskonale sprawdzają się jako narzędzia do konsumowania popkulturowych treści. iPhone 12 Pro to idealny tego przykład. Wydajne urządzenie firmy Apple świetnie radzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi grami mobilnymi, a duży wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 cala sprawia, że oglądanie treści dostępnych platformach VOD jest samą przyjemnością. Warto również wspomnieć o subskrypcji Apple One, w ramach której dostaniecie pakiet zawierający kilka usług amerykańskiej firmy, zapewniając sobie tym samym godziny rozrywki przy grach, filmach, serialach czy muzyce.

fot. Apple

Jeżeli przekątna 6,1 cala to dla Was za dużo i preferujecie mniejsze urządzenia, ale nie chcecie rezygnować z wydajności i wysokiej jakości wykonania, to Waszą uwagę powinien przykuć iPhone 12 Mini. Smartfon ma zauważalnie mniejsze rozmiary i wagę od modelu 12 Pro, ale również w tym przypadku dostajecie ekran OLED, wsparcie dla 5G, solidne aparaty oraz przede wszystkim wydajny chip A14 Bionic dający gwarancję szybkiego i płynnego działania.