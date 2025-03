Te filmy animowane zarobiły najwięcej w historii. Hit z Chin pobił wszystkie rekordy

fot. Pixar Animation Studios/Illumination Entertainment/DreamWorks Animation

Reklama

"Animacja to kino." Tak pewnego razu powiedział Guillermo del Toro, z którego zdaniem trudno się nie zgodzić. Filmy animowane były obecne w kinie niemal od jego zarania, a z biegiem lat tylko powiększały swoją popularność. To gatunek, który jest skierowany nie tylko dla dzieci, ale też może trafić do dorosłych dzięki sprawnemu przemycaniu atrakcyjnych dla nich treści. Powstają też filmy i seriale animowane, które są skierowane wyłącznie dla dorosłego widza, co pokazuje różnorodność tej gałęzi sztuki.

Produkcje animowane pokazały też na przestrzeni dekad, że są w stanie nie tylko bawić i uczyć najmłodsze pokolenie, ale mają też inną funkcję, która jest nawet ważniejsza dla producentów z Hollywood - zarabiają ogromne pieniądze. Deadline przygotowało listę 25. filmów animowanych, które zarobiły najwięcej pieniędzy w historii kina. Co ciekawe, już od trzynastego miejsca przekraczamy granicę miliarda dolarów wpływu.

O popularności animacji niech świadczy to, że jednym z dwóch filmów w 2024 roku, który przekroczył próg miliarda, była właśnie produkcja animowana, czyli W głowie się nie mieści 2. Z kolei na początku 2025 roku wielki szał w Chinach panuje na Ne Zha 2. Ta animacja nie debiutowała jeszcze poza granicami Chin, a i tak zarobiła w rekordowym tempie miliard dolarów. Ile ma ich teraz na koncie i czy wyprzedziła już wszystkie pozostałe produkcje na liście? Sprawdźcie sami!

Na Avatarze 3 popłacze się każdy. Zrobiła to nawet żona Jamesa Camerona

Te filmy animowane zarobiły najwięcej w historii [RANKING]