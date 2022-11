Blade - potencjalny reżyser filmu MCU o swoim podejściu do historii

fot. Marvel

Blade to kolejny film MCU, który wprowadzi do Kinowego Uniwersum Marvela tytułową postać łowcy wampirów. Projekt jednak boryka się z kłopotami. We wrześniu z produkcją rozstał się jej reżyser, Bassam Tariq. Od tego czasu pojawiły się doniesienia, że scenariusz filmu wymaga poprawek, nad którymi pracuje Beau DeMayo (X-Men '97). Podobno Elegance Bratton znajduje się na radarze Marvel Studios jako potencjalny nowy reżyser Blade'a. Mimo że żaden kontrakt nie został jeszcze oficjalnie podpisany, to nie przeszkadza filmowcowi, aby opowiedzieć o swoim podejściu do historii o łowcy wampirów.

W rozmowie z portalem Screen Rant Bratton stwierdził, że jest bardzo zainteresowany kontemplacyjnym i przemyślanym podejściem kamery, jeśli chodzi o filmowanie czarnoskórych aktorów. Uważa, że często obserwujemy i analizujemy różnice w kinie, zamiast spędzać w nim czas. Bratton chciałby zatem spędzić ten czas, aby wprowadzić Blade'a w bardziej rozpoznawalne, ludzkie miejsce.

Fot. Marvel/ Luca Maresca i David Curiel

Blade - historia i humor według Brattona

Bratton dalej w rozmowie stwierdził, że historia Blade'a jest w dużej mierze jego historią i opowiada o czarnoskórym chłopcu porzuconym przez matkę. Wobec czego chciałby zbadać ten temat. Jednak przy tym nie chce zapominać o humorze. Chciałby wprowadzić rodzaj humoru rodem z salonu fryzjerskiego, gdzie dyskusje dotyczą wielu tematyk od rasy po teorie spiskowe. Stwierdził, że Blade jako postać mitologiczna istnieje w wielu różnych częściach amerykańskiej świadomości, w których chciałby pogrzebać. Zaznaczył, że wampiry są seksowne i zabawne, a on chce zrobić naprawdę zabawny film akcji.