Blade Runner 2049 - Denis Villeneuve wspomina prace. Nigdy już nie zrobi filmu w czyimś uniwersum

Reżyser Denis Villeneuve promuje Diunę 2. W rozmowie z The Hollywood Reporter poruszono temat Blade Runner 2049. Kontynuacja klasycznego Łowcy androidów zebrała dobre opinie, często jest nazywana arcydziełem, ale niestety zakończyło się to największą klapą finansową w karierze filmowca. Według analiz film przyniósł studiu 80 mln dolarów strat.

Blade Runner 2049 - Denis Villeneuve o filmie

- Łowca androidów to jeden z moich ulubionych filmów i absolutne arcydzieło. A Ridley Scott to jeden z moich ulubionych reżyserów. Chociaż dał mi swoje błogosławieństw, ważne dla mnie było, by usłyszeć i zobaczyć w jego oczach, że na pewno to dla niego w porządku, że ja zrobię ten film. Jednocześnie podczas pracy nad Blade Runner 2049 cały czas myślałem o oryginalnym filmie. Nie dało się inaczej.

Denis Villeneuve przyznał, że raczej już nigdy nie zrobi tak zwanego legacy sequel, czyli kontynuacji jakiegoś klasyka kina. Tak powiedział:

-Dlatego 2049 był listem miłosnym do pierwszego filmu, ale jednocześnie był to jeden z najtrudniejszych projektów, jakie kiedykolwiek zrobiłem. Nie sądzę, że kiedykolwiek ponownie zrobię coś w czyimś uniwersum. Czasem wciąż budzę się w nocy i mówię do siebie: "dlaczego ja to zrobiłem?". Wówczas zrezygnowałem z kilku innych projektów o podobnej skali, ale w tamtym czasie mówiłem do siebie: "to szalony projekt, ale warty ryzyka utraty wszystkiego".

Diuna 2 jest wyświetlana na ekranach kin.