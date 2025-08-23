Przeczytaj w weekend
Blade Runner 2099 - data premiery w Prime Video. Serial jest kontynuacją hitu z Ryanem Goslingiem

Strajki scenarzystów opóźniły premierę serialu Blade Runner 2099​. Wygląda jednak na to, że nie na długo.
Paulina Guz
Blade Runner 2099 Fot. Materiały prasowe
Kiedy odbędzie się premiera serialu Blade Runner 2099? Produkcja ma zadebiutować w Prime Video w 2026 roku. Jak donosi prestiżowy portal Deadline, informację przekazała Laura Lancaster, pracująca dla Amazon MGM Studios, w wewnętrznej notatce, ogłaszającej awanse dwóch kierowników, Kary Smith i Toma Liebera. 

Przypominamy, że początkowo planowano, by Blade Runner 2099 trafił do streamingu na końcu 2025 roku lub początku 2026 roku, jednak strajki scenarzystów spowodowały opóźnienie. Wygląda jednak na to, że niewielkie, ponieważ obecnie projekt jest na etapie postprodukcji i wciąż celuje w premierę gdzieś w 2026 roku. 

Blade Runner 2099 - co wiemy o serialu Prime Video?

Jest kontynuacją filmu Blade Runner 2049 z 2017 roku, w którym głównym rolę zagrał Ryan Gosling. W serialu jednak skupimy się na innej postaci, w którą wcieli się Michelle Yeoh, znana z takich produkcji jak Wszystko wszędzie naraz, Wyznania gejszy czy Przyczajony tygrys, ukryty smok. W obsadzie są także Hunter Schafer, Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey i Daniel Rigby. Na ekran powrócą za to między innymi Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atimi Matthew Needham.

Silka Luisa pełni funkcję showrunnerki i producentki wykonawczej. Jonathan van Tulleken wyreżyserował pierwsze dwa odcinki i pełni również funkcję producenta wykonawczego.

Źródło: Deadline

Paulina Guz
Powiązane seriale
Blade Runner 2099
Powiązane filmy

8,0

2017
Blade Runner 2049
Oglądaj TERAZ Blade Runner 2049 Sci-Fi
Powiązane osoby

