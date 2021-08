Blade Runner: Black Lotus - czołówka serialu anime. Czy ma klimat?

fot. materiały prasowe

Blade Runner: Black Lotus to serial anime tworzony przez telewizję Adult Swim oraz platformę Crunchyroll. W ramach promocji opublikowano czołówkę, którą będziemy oglądać na początku każdego odcinka. W tle słyszymy piosenkę Feel You Now, która jest wykonywana przez piosenkarkę znaną jako Alessia Cara.

W obsadzie znaleźli się tacy aktorzy jak Will Yun Lee / Shinshu Fuji (jako Joseph), Samira Wiley / Takako Honda (Alani Davis), Brian Cox / Takaya Hashi (Niander Wallce Sr, założyciel korporacji Wallace), Wes Bentley / Takehito Koyasu (Niander Wallace Jr), Josh Duhamel / Taiten Kusunoki (Marlowe), Peyton List / Yoshiko Sakakibara (Josephine Grant), Stephen Root / Hochu Otsuka (Earl Grant), Barkhad Abdi / Takayuki Kinba (Doc Badger), Gregg Henry / Masana Tsukayama (senator Bannister), Henry Czerny / Akio Nojima (Doktor M) i Jason Spisak/Kazuki Yao (Hopper).

Blade Runner: Black Lotus - czołówka

Blade Runner: Black Lotus - premiera serialu anime w USA zaplanowana jest na jesień 2021 roku. Nadal nie wiemy, kiedy trafi on do Polski i gdzie będzie dostępny.