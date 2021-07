Wiedźmin: Zmora Wilka - zwiastun anime Netflixa. Vesemir kontra potwory w prequelu serialu

fot. Netflix

Serial Wiedźmin zostanie rozbudowany o film anime, który był ogłoszony w styczniu 2020 roku. Jego tytuł to Wiedźmin: Zmora Wilka (The Witcher: Nightmare of the Wolf) i całość skupi się na historii Vesemira, zanim ten rozpoczął trening Geralta.

Za animę odpowiada koreańskie studio Mir, zaś scenarzystą jest Beau DeMayo, który opracowywał trzeci odcinek do serialu aktorskiego o przygodach Geralta. Reżyserem jest Kwang Il Han, znany z pracy nad takimi tytułami jak The Boondocks, Avatar: The Last Airbender i Legenda Korry.

Wiedźmin: Zmora wilka - teaser

Film prócz pokazania pierwszych przygód Vesemira, zajmie się także eksploracją magii. Pojawi się zapewne kilku czarodziejów i czarodziejek, ponieważ mamy zobaczyć, jak zmieniało się podejście wiedźminów do magii oraz relacje między nimi. Scenarzysta zapowiada film, jako "gotycki romans z mnóstwem akcji".

W obsadzie polskiego dubbingu są:

Kamil Pruban - Vesemir

Ewa Prus - Tetra

Ewa Kania - Lady Zerbst

Marek Karpowicz - Deglan

Piotr Borowiec - Narrator

Wiedźmin: Zmora wilka

Wiedźmin: Zmora wilka - premiera 23 sierpnia 2021 roku na platformie Netflix.