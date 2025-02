Blake Lively pozwana za zniesławienie. Wszystko to jest częścią jej planu?

fot. materiały prasowe

Reklama

Kolejny tydzień, kolejny pozew w sprawie Blake Lively i Justina Baldoniego. Aktorka została tym razem pozwana przez firmę od zarządzania kryzysem, która jej zdaniem odegrała kluczową rolę w sporze pomiędzy nią a reżyserem It Ends With Us.

Pac-Man ofiarą walki Baldoniego i Lively?

Blake Lively pozwana za zniesławienie

Jed Wallace ze Street Relations wniósł pozew do sądu w Teksasie przeciwko Blake Lively. Aktorka została oskarżona o zniesławienie w związku z wystosowanymi przez nią oskarżeniami o to, że firma od zarządzania kryzysem tworzyła sztuczny ruch w przestrzeni internetowej i cyfrowo atakowała aktorkę, broniąc Justina Baldoniego. Teraz Jed Wallace domaga się 7 mln dolarów odszkodowania.

Zespół Baldoniego od PR-u został oskarżony o fabrykowanie materiałów, które miałyby oczernić aktorkę w oczach świata i dziennikarzy, a także powielać nieprawdziwe informacje.

Kolejny dzień, kolejny stan, kolejny pozew próbujący zesłać panią Lively w otchłań za przemówienie przeciwko molestowaniu seksualnemu. - powiedział reprezentant Lively, Michael Gottlieb. - Chociaż ten pozew zostanie oddalony, to jest nam niezmiernie miło, że pan Wallace zdecydował się na wyjście z cienia i również zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przed sądem federalnym.

Słowa te pokrywają się z podejrzeniami niektórych obserwatorów tej batalii prawnej. Ich zdaniem Lively umyślnie uwzględniła w swoim pozwie Wallace'a, aby ten odpowiedział w powyższy sposób, a przez to stał się aktywnym uczestnikiem sporu w budynku sądu.

Jak Lively sama później przyznała, nie ma ona dowodów na swoje oskarżenia. - mówi Charles Babcock, prawnik Wallace'a. - Ani Wallace ani Street Relations nie mają nic wspólnego z domniemanym molestowaniem seksualnym, odwetem, zaniechaniem dochodzenia lub pomocnictwem w rzekomym molestowaniu lub odwecie. Ani Street ani Wallace nie złamali też kontraktu z Lively, ponieważ takiego nigdy nie było.