Blood of Zeus - zwiastun 2. sezonu. Co czeka na Herona?

fot. Netflix

Blood of Zeus to owoc współpracy studia Powerhouse Animation z Netfliksem. Już w maju 2024 roku zobaczymy kolejne efekty w 2. sezonie serialu. Nowy zwiastun odkrywa karty z uniwersum inspirowanego grecką mitologią. Zobaczcie, co czeka na Herona w produkcji, która otworzyła Netfliksa na znakomite możliwości, jakie oferuje świat anime.

Blood of Zeus: sezon 2. - zwiastun

Blood of Zeus: sezon 2. - fabuła, premiera

Tak Netflix opisuje nadchodzące odcinki:

Po śmierci Zeusa, wśród bogów pojawia się próżnia mocy, przez co półbóg Heron próbuje się odnaleźć. Jest dręczony stratą i słyszy w snach tajemniczy przyśpiew, namawiający go, aby ocalił swojego brata, Serafina, który cierpi w terrorze Podziemi. Heron nie wie, że Hades próbuje zwerbować Serafina, aby pomógł mu zdobyć tron Zeusa i uratować jego rodzinę przed długotrwałymi cierpieniami.

Przypomnijmy, że Powerhouse Animation jest również odpowiedzialne za inną, popularną animację - Castlevania.

Nowe odcinki pojawią się 9 maja 2024 roku na platformie Netflix.