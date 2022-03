Spartacus może się schować. Producenci Blood Of Zeus stworzą komiks i serial Gladiatrix

Fot. Asia Minor Pictures

Producenci serii animowanej Blood Of Zeus z Netflixa ponownie łączą siły. Charley i Vlas Parlapanides zaangażowali scenarzystę Dana Hordona (The Hurricane) i artystę Johna Stanisciego (Batman Beyond) do stworzenia nowej powieści graficznej i serialu telewizyjnego Gladiatrix. Tytuł został zainspirowany krwawymi walkami gladiatorów w Rzymie i okresem pełnym intryg i przemocy. Według Charleya Parlapanidesa świat potrzebuje takiej opowieści o heroizmie i odwadze, które istnieją w obliczu tak niesprzyjających okoliczności.

Vlas Parlapanides dodał, że to epicki, dramatyczny, napakowany akcją, romantyczny i inspirujący projekt, który opowiada historię opartą na prawdziwych wydarzeniach, która jeszcze nigdy nie została opowiedziana.

Główną bohaterką Gladiatrix jest Judith, nieślubne dziecko królowej, wychowane na zabójczynię, które jako jedyne przeżyło wielką masakrę. Dziewczyna zostaje schwytana i zabrana do Rzymu jako niewolnica, a potem rzucona na arenę gladiatorów. Przybyła jednak z misją zemsty za swoich ludzi. Zanim ją jednak wypełni, zapewni widzom genialny i krwawy występ.

