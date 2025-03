Avengers Doomsday i Secret Wars z mocną inspiracją komiksami! Jest potwierdzenie reżyserów

DeviantArt/Liquidkool720

Choć w MCU rzadko adaptowano historie z komiksów, na których opierały się filmy, to wszystko wskazuje na to, że zmieni się to w przypadku filmów Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Bracia Russo ujawnili, że „czerpią inspirację” zarówno z pierwszego Secret Wars napisanego przez Jima Shootera i opublikowanego w 1984 roku, jak i wersji autorstwa Jonathana Hickmana, wydanej w 2015 roku. Nowe informacje padły w wywiadzie dla Tech Radar.

Avengers – wypowiedź Joego Russo

Dobra, my zawsze tworzymy naszą własną wersję historii. Więc używamy komiksów jako luźnej inspiracji. Ale wiesz, wychowałem się na oryginalnej wersji. To było coś, co wkręciło mnie w komiksy Marvela. Wersja Hickmana jest bardziej fantastyczna i różni się od wcześniejszej na wielu płaszczyznach, więc będziemy czerpać inspirację z obu z nich.

Avengers: Doomsday zadebiutuje w polskich kinach 1 maja 2026 roku, zaś Avengers: Secret Wars – 7 maja 2027 roku.