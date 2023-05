Bloodhounds - zwiastun serialu z Korei. Takich ulicznych walk bokserów jeszcze nie było

fot. materiały prasowe

Bloodhounds to interesująco zapowiadający się serial akcji wyprodukowany dla Netflixa w Korei Południowej. Za sterami w roli reżysera i scenarzysty stoi Kim Joo-Hwan. Główne role grają Woo Do-hwan (The Divine Fury, The King: Eternal Monarch) and Lee Sang-yi (Once Again, Hometown Cha-Cha-Cha).

Pierwszy sezon ma mieć 8 odcinków. Twórcy zapowiadają nadzwyczajnie sceny walk, które sprawią, że widzowie będą śledzić je w napięciu. Bohaterami są amatorscy bokserzy, więc w walkach z różnymi zbirami posługują się jedynie pięściami w widowiskowy sposób.

Bloodhounds - zwiastuny

Najpierw jest teaser, a potem pełny zwiastun. Oba wideo mają różne sceny.

Bloodhounds - opis fabuły

Młodzi ludzie pogrążeni w bezlitosnym biznesie pożyczkowym ryzykują życiem, aby pokonać bezwzględnego lichwiarza.

Bloodhounds - premiera 9 czerwca na Netflixie.