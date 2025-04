Czy Halle Berry dołączy do X-Menów w MCU? Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał

20th Century Fox

Po ogłoszeniu w zeszłym tygodniu listy obsadowej filmu Avengers: Doomsday w sieci z miejsca rozgorzały dyskusje o brakujących postaciach. Wiele z nich dotyczy samych X-Menów - ci ostatni w wersjach znanych z produkcji studia FOX dołączą do MCU. Wśród nazwisk wciąż nie ma choćby ekranowej Storm, Halle Berry, jednej z najbardziej lubianych bohaterek uniwersum mutantów.

Teraz sama aktorka postanowiła odnieść się do licznych spekulacji, że ogłoszenie jej występu w Kinowym Uniwersum Marvela jest tylko kwestią czasu. W tej materii Halle Berry ma złe wieści - wszystko wskazuje na to, że w Avengers: Doomsday jej nie zobaczymy. Zdobywczyni Oscara do pytania o możliwość dołączenia jej krzesła z nazwiskiem w podobny sposób jak innych aktorów odniosła się krótko:

Możecie czekać dalej. Ale tego krzesła tam nie będzie.

Swoją nieobecność podczas ogłoszeń żartobliwie skomentował z kolei wcielający się w rolę Star-Lorda Chris Pratt:

Nie mam pojęcia. Myślę, że to moje krzesło tam było, pewnie gdzieś daleko. Musieli to po prostu wyciąć. Nie wiem, co się stało. Było tam, jestem tego pewny.

Avengers: Doomsday - lista brakujących postaci

Chris Evans - Kapitan Ameryka bądź inna rola

Premierę filmu Avengers: Doomsday ustalono na 1 maja przyszłego roku.