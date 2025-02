XO, Kitty powróci z 3. sezonem. Showrunnerka hitu Netflixa zapowiada... więcej całowania

Fot. Netflix

Reklama

Nie minął nawet miesiąc od premiery 2. sezonu serialu XO, Kitty od Netflixa, a Deadline już poinformowało o przedłużeniu produkcji na kolejną serię. Aktorka wcielająca się w główną bohaterkę opublikowała swoją reakcję na tę wieść. Czego możemy się spodziewać po 3. sezonie?

XO, Kitty: sezon 2 - recenzja

XO, Kitty powróci z 3. sezonem

2. sezon XO, Kitty zadebiutował z wynikiem 14.2 mln wyświetleń, dzięki czemu znalazł się na drugim miejscu na liście angielskich produkcji Netflixa. Była to większa premiera od 2. sezonu Nocnego agenta.

Showrunnerka, Jessica O’Toole, opowiedziała o tym, jak serial sobie poradzi z cliffangerem z końcówki 2. sezonu.

Nie mogę się doczekać, żeby wrócić do Seulu do kręcenia kolejnego sezonu z tą niesamowitą obsadą i ekipą produkcyjną. Jeśli myślicie, że do tej pory było dramatycznie... Poczekajcie na to, co będzie dalej. Wiem, że zostawiliśmy fanów z cliffhangerem pod koniec 2. sezonu, ale zapewniam, że będzie warto czekać. Pojawi się nasz pierwszy, letni odcinek. Będzie dużo romansu, przyjaźni, przygód i całowania. Bardzo dużo całowania.

Oto reakcja Anny Cathcart na ogłoszenie 3. sezonu XO, Kitty.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Netflix US (@netflix) ROZWIŃ ▼

Najsmutniejsze filmy romantyczne [LISTA]