Czerwona Jedynka NIE JEST wielką klapą? Amazon zmienia zasady gry w box office

Miał być hit, a wyszło inaczej. Czerwona jedynka z Dwaynem Johnsonem w roli głównej kosztowała 250 mln dolarów, a kilka lat temu największe platformy streamingowe toczyły istną wojnę o prawa do produkcji, która ostatecznie wpadła w ręce Amazon. Pierwotnie miała trafić wyłącznie do streamingu, ale udane pokazy testowe skłoniły szefostwo do kinowej premiery. Po pierwszym weekendzie film zarobił ledwie 32 mln dolarów, co jest katastrofalnym wynikiem. Mimo tego Kevin Wilson, szef od dystrybucji kinowej Amazon MGM Studios jest innego zdania.

W przypadku większości wysokobudżetowych filmów obowiązuje zasada, że produkcja musi zarobić na siebie 2.5 razy więcej od budżetu, aby wyjść na zero. Jest to wynikiem tego, że kina zabierają ok. 50% zarobku danego filmu. Inaczej podchodzi do sprawy Amazon, dla którego sukcesem jest zwrot samych kosztów dystrybucji oraz promocji, bez wliczenia do tego budżetu stworzenia filmu. Takie koszta mogą wynieść czasami 100 mln dolarów.

Czy ludziom się to podoba, czy nie, to wartość tych filmów jest inna dla naszego modelu biznesowego. Jeśli możemy umieścić film w kinie i pokryć jego koszty dystrybucji i promocji, to czemu mamy tego nie robić? Dostajemy wielką kampanię marketingową, która jest opłacona zanim film trafi do streamingu. - mówi Kevin Wilson

To oznacza, że Amazon nie traktuje Czerwonej Jedynki jako bezwzględnej porażki, ponieważ szum wokół filmu nadal może skłonić wiele osób do późniejszego obejrzenia go na platformie streamingowej, dzięki której koszta również się zwrócą. Ze słów Kevina Wilsona wynika, że pobyt w kinie takiej produkcji, to jedynie przedsmak przed streamingowym doświadczeniem i dodatek do zarobków, a nie główny fundament i wyznacznik sukcesu.

