Blue Beetle - opublikowano nowe ruchome plakaty promujące nadchodzące widowisko DC

DCU

Kilka nowych plakatów promujących Blue Beetle pojawiło się na Twitterze. Film początkowo miał zadebiutować na HBO Max, ale ostatecznie zdecydowano się na wypuszczenie widowiska do kin.

Będzie to jeden z ostatnich projektów realizowanych jeszcze pod starym kierownictwem filmowego uniwersum DC. Dodatkowo, jest to pierwszy latynoski film DC o superbohaterach. Gwiazda widowiska, Xolo Maridueña, zachwycony jest efektem, jaki uzyskali. Ostatnio w wywiadzie powiedział:

Celem było stworzenie filmu dla młodego mnie i młodego Manuela Soto [reżysera - przyp. red], który przekazywałby :"Hej, człowieku, ktoś, kto wygląda jak ty lub pochodzi z podobnego środowiska, może być superbohaterem". Drugą rzeczą było otwarcie większej liczby drzwi dla ludzi takich jak my. Choć fajnie jest dostać się do tego świata superbohaterów, w którym wszystko jest podkręcone do 110%, oraz do bohaterów, z którymi jestem [najbardziej] związany.

Nowy plakaty możecie zobaczyć poniżej:

Blue Beetle - kto jest w obsadzie?

W Blue Beetle występuje także m.in. Adriana Barraza jako babcia Jaime'ego, Nana, Damían Alcázar jako Alberto, ojciec Jaime'go, Elpidia Carillo jako Blanca, mama Jaime'ego. W rolę siostry, Milagro, wcieli się Belissa Escobedo, a w postać wujka Rudy'ego George Lopez.

Blue Beetle trafi do kin 18 sierpnia.