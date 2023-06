John Carpenter's Toxic Commando - zwiastun kooperacyjnej strzelanki inspirowanej klasycznymi horrorami

fot. Focus Entertainment

Jedną z niespodzianek tegorocznego Summer Game Fest było ujawnienie gry John Carpenter's Toxic Commando. Będzie to pierwszoosobowa strzelanka przeznaczona przede wszystkim do zabawy w kooperacji. Maksymalnie czteroosobowa grupa graczy będzie zmagać się z hordami zmutowanych potworów. Debiutancki zwiastun jasno daje do zrozumienia, że nacisk położony zostanie przede wszystkim na akcję, a nie elementy grozy, z których słynie John Carpenter, współpracujący z twórcami ze studia Saber Interactive.

John Carpenter's Toxic Commando - zwiastun gry

Jesteśmy podekscytowani mogąc ponownie pracować nad tym projektem z naszymi przyjaciółmi z Focus [Entertainment - przyp. red.] oraz legendarnym Johnem Carpenterem. Jego unikalna wizja, niezrównane doświadczenie w opowiadaniu historii i tworzeniu immersyjnej atmosfery pomogły nam wynieść to doświadczenie inspirowane latami 80. na zupełnie nowy poziom. Jego prace przez lata stanowiły dla nas inspiracje i to był zaszczyt móc pracować u jego boku, by dostarczyć prawdziwie niezapomnianą przygodę - powiedział Tim Willits, Chief Creative Officer w studiu Saber Interactive.

Słuchajcie, naprawdę lubię strzelać do zombie. Oni mówią mi, że nazywają ich "zarażonymi". Proszę was. To są ghule. Wybuchają naprawdę dobrze i jest ich masa. Ludzie pokochają tę grę - dodał Carpenter.

John Carpenter's Toxic Commando zadebiutuje w 2024 roku na PC i PlayStation 5 i Xbox Series S/X.