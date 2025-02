Alan Richtman potwierdził 4. sezon Blue Mountain State. "To najlepszy sezon BMS jaki powstał"

fot. materiały prasowe

Rozmawiając z mediami w niedzielę, 16 lutego, Alan Ritchson, odpowiadał na pytania dotyczące swojej kariery aktorskiej. W trakcie odpowiedzi aktor ujawnił, że wznowienie Blue Mountain State pojawi się na Amazon Prime Video.

Właściwie ustawiamy to właśnie z Amazonem. Myślę, że to będzie najlepszy sezon BMS, jaki kiedykolwiek powstał. Jest cholernie zabawny i idealnie dopasowany do współczesnych realiów, wiecie? Sposób, w jaki przywracamy te postacie i osadzamy je w dzisiejszych czasach, jest po prostu świetny.

Ritchson dodał, że nowe odcinki odniosą się do tego, jak bardzo futbol uniwersytecki zmienił się w ciągu 15 lat od zakończenia Blue Mountain State.

Blue Mountain State - fabuła

Serial opowiada o fikcyjnym uniwersytecie Blue Mountain State i jego footballowej drużynie Mountain Goats. Fabuła skupia się na trzech nowych studentach (grani przez Darina Brooksa, Alana Ritchsona i Chrisa Romano), którzy szybko muszą przyswoić sobie życie w college'u. Muszą też nauczyć się ogarniać football, dziewczyny, zajęcia i ciągłe znęcanie się nad nimi w formie otrzęsin.