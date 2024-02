Blue Mountain State - kontynuacja serialu w planach. Czy Alan Ritchson z Reachera powróci?

fot. materiały prasowe

Blue Mountain State to serial komediowy z 2010 roku, który doczekał się trzech sezonów. To jedna z takich produkcji, która po latach uzyskała status kultowej. Nic więcj dziwnego, że - jak informuje Deadline - Lionsgate Television ma plany na kontynuację. W obsadzie powrócić mają Darin Brooks, Chris Romano oraz Alan Ritchson (obecnie Reacher) do roli Kevina "Thada" Castle'.

Projekt jeszcze nie jest w 100% pewny, ponieważ trwają negocjacje z potencjalnymi partnerami. W grę podobno wchodzą Amazon, w którym pracuje Ritchson nad Reacherem oraz Netflix, dzięki któremu serial ten osiągnął w USA i wielu krajach status kultowego. W Polsce niestety nie jest dostępny w żadnej platformie. Pierwotnie projekt był tworzony przez telewizję Spike, która już nie tworzy fabuł.

Blue Mountain State - o czym jest serial?

Serial opowiada o fikcyjnym uniwersytecie Blue Mountain State i jego footballowej drużynie Mountain Goats. Fabuła skupia się na trzech nowych studentach (grani przez Darina Brooksa, Alana Ritchsona i Chrisa Romano), którzy szybko muszą przyswoić sobie życie w college'u. Muszą też nauczyć się ogarniać football, dziewczyny, zajęcia i ciągłe znęcanie się nad nimi w formie otrzęsin.

Projekt został stworzony przez Chrisa Romano i Erica Falconera. Po serialu powstał film w 2016 roku pod tytułem Blue Mountain State: The Rise of Thadland, który został sfinansowany przez fanów w ramach kampanii na Kickstarterze.