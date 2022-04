Blue Orchestra - legendarny John Williams stworzy muzykę do anime

fot. Reddit/Movie Details

Blue Orchestra to serialowa adaptacja popularnej mangi autorstwa Makoto Akui, która zadebiutowała w 2017 roku. Trwają prace nad anime. Teraz do sieci trafiła informacja, że legendarny kompozytor John Williams stworzy muzykę do projektu. Będzie to jego debiut, jeśli chodzi o anime.

Dla przypomnienia Williams to ikona świata kina. Kompozytor stworzył muzykę między innymi do wszystkich filmów z serii Gwiezdne wojny, które składają się na Sagę Skywalkerów. Jest on naczelnym współpracownikiem Stevena Spielberga i zdobywcą czterech Oscarów za muzykę oryginalną.

Blue Orchestra - o czym anime?

Bohaterem produkcji jest Hajime Aono. Chłopak był cudownym skrzypkiem, dopóki nie znudził się grą z powodów osobistych. Teraz, w trzeciej klasie gimnazjum, ma trudności z podjęciem decyzji o swojej ścieżce akademickiej. Pewnego dnia w szkole poznaje Ritsuko Akine, zapaloną skrzypaczkę-nowicjuszkę, która chce zapisać się do liceum z wybitną orkiestrą. Kiedy Hajime zbliża się do Ritsuko i wraca do świata muzyki, jego życie zmienia się na zawsze.