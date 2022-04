Gwiezdne Wojny: Wizje - anime powróci jeszcze w tym roku? 2. sezon może pojawić się w 2022

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Serial Gwiezdne Wojny: Wizje może powrócić na Disney+ z nowymi odcinkami jeszcze w 2022 roku. Jest też szansa na to, że ponownie zobaczymy znane już z 1. sezonu postacie.

Choć kolejna część antologii anime nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, to raport ze strony Cinelinx (za pośrednictwem SFFGazette.com) ujawnia, że według ich źródeł serial pojawi się na platformie Disney+ jeszcze w tym roku. Wśród informatorów przeważa opinia, że będzie to we wrześniu albo październiku.

Powinno to zapełnić fanom lukę pomiędzy produkcjami Andor i The Mandalorian.

Doniesienia mówią także, że w 2. sezonie serialu Gwiezdne Wojny: Wizje fani mogą spodziewać się kontynuowania niektórych historii z pierwszej części. To oznacza, że jest szansa na pojawienie się postaci, które widzowie już dobrze znają. Jednak nic nie jest oficjalnie potwierdzone.

Jeśli doniesienia są prawdziwe, być może aktualizacja statusu Gwiezdne Wojny: Wizje pojawi się podczas Star Wars Celebration w maju.

