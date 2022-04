One Piece Film: Red - zwiastun filmu anime. Shanks ma córkę?

fot. Toei Animation

One Piece Film: Red będzie piętnastym filmem z pirackiej franczyzy. W nim widzowie zobaczą całą załogę Słomkowego Kapelusza, a także Shanksa. Nie podano szczegółów fabuły. Reżyserem jest Goro Taniguchi, a za scenariusz odpowiada Tsutomu Kuroiwa. Przy filmie jako kreatywny konsultant pracował Eiichiro Oda, czyli autor mangi One Piece, na której podstawie powstaje serial anime, a także inspirują się nią produkcje pełnometrażowe.

Do sieci trafił krótki zwiastun One Piece Film: Red, w którym pojawiają się również inne postacie znane z mangi, jak Akainu, Trafalgar Law, Coby i Bartolomeo. Nową bohaterką jest Uta, na której skupia się teaser. Pada w nim też ciekawe zdanie z ust Shanksa. Bohater mówi do niej: "Choć jesteśmy rozdzieleni, zawsze będziesz moją córką", co sugeruje, że są ze sobą spokrewnieni. W mandze Shanks nie ma dzieci, więc ta informacja zaskoczyła fanów, którzy zastanawiają się czy traktować ją jako wydarzenie kanoniczne.

One Piece Film: Red - zwiastun

Zobaczcie też plakaty postaci z One Piece Film: Red.

One Piece Film: Red - premiera w japońskich kinach zaplanowana jest na 6 sierpnia 2022 roku.