Znana wytwórnia horrorów pójdzie na sprzedaż? Założyciel Blumhouse odpowiada na plotki

Założyciel Blumhouse Productions, Jason Blum, oficjalnie uciął uporczywe plotki, jakoby legendarne studio horroru miało zostać sprzedane. W rozmowie z Variety odniósł się bezpośrednio do tych spekulacji. Zapytany, czy Blumhouse jest obecnie na sprzedaż, odpowiedział jednoznacznie, że nie. Dodał również z pełnym przekonaniem:

Największą rzeczą, jaką zrobiliśmy w ciągu ostatnich 15 lat, było połączenie się z Atomic Monster. To była nasza największa transakcja i jestem zadowolony z tego, jak to się rozwija.

Fuzja z 2024 roku pomiędzy Blumhouse a Atomic Monster, wytwórnią Jamesa Wana, połączyła dwa z najbardziej wpływowych nazwisk współczesnego horroru. Jak zaznaczył Blum, partnerstwo to umocniło pozycję studia na konkurencyjnym rynku:

Atomic Monster jest doskonale dopasowane do biznesu opartego na rozpoznawalnych markach i wydarzeniach, który stanowi o współczesnym kinie grozy.

Blum zwrócił też uwagę na imponujące wyniki Atomic Monster. Średni wynik finansowy filmów tej wytwórni to około 260 milionów dolarów na całym świecie. Sukces ten, w połączeniu z dorobkiem i koncentracją Blumhouse, sugeruje, że studio stawia na rozwój, a nie na sprzedaż. Fuzja już przynosi efekty w postaci wspólnych projektów, które łączą mocne strony obu marek.

