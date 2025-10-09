Znana wytwórnia horrorów pójdzie na sprzedaż? Założyciel Blumhouse odpowiada na plotki
Założyciel wytwórni znanej z produkowania horrorów odniósł się do niepotwierdzonych informacji na temat sprzedaży Blumhouse. Czy plotki się potwierdziły?
Założyciel Blumhouse Productions, Jason Blum, oficjalnie uciął uporczywe plotki, jakoby legendarne studio horroru miało zostać sprzedane. W rozmowie z Variety odniósł się bezpośrednio do tych spekulacji. Zapytany, czy Blumhouse jest obecnie na sprzedaż, odpowiedział jednoznacznie, że nie. Dodał również z pełnym przekonaniem:
Fuzja z 2024 roku pomiędzy Blumhouse a Atomic Monster, wytwórnią Jamesa Wana, połączyła dwa z najbardziej wpływowych nazwisk współczesnego horroru. Jak zaznaczył Blum, partnerstwo to umocniło pozycję studia na konkurencyjnym rynku:
Blum zwrócił też uwagę na imponujące wyniki Atomic Monster. Średni wynik finansowy filmów tej wytwórni to około 260 milionów dolarów na całym świecie. Sukces ten, w połączeniu z dorobkiem i koncentracją Blumhouse, sugeruje, że studio stawia na rozwój, a nie na sprzedaż. Fuzja już przynosi efekty w postaci wspólnych projektów, które łączą mocne strony obu marek.
