Bo się boi zamiast Midsommar - Joaquin Phoenix i Ari Aster zrobili widzom żart na prima aprilis

W minioną sobotę w jednym z nowojorskich kin należących do sieci Alamo Drafthouse Cinema miał odbyć się pokaz filmu Midsommar. W biały dzień. Sęk w tym, że ku ogromnemu zaskoczeniu zebranych widzów w sali pojawili się Joaquin Phoenix i Ari Aster, którzy zamiast rzeczonej produkcji w ramach żartu na prima aprilis postanowili przedpremierowo pokazać publiczności ich najnowsze dzieło, Bo się boi - z doniesień serwisu Deadline wynika, że absolutnie nikt nie protestował.

Jakby tego było mało, po 3-godzinnym seansie Phoenix i Aster odpowiadali na pytania w trakcie moderowanej przez Emmę Stone sesji Q&A. Reżyser wyjawił odbiorcom pewną ciekawostkę z planu - jak się okazuje, laureat Oscara za Jokera zemdlał w czasie kręcenia sceny i to nie ze swoim udziałem:

Patti LuPone Tworzyliśmy taką scenę, która była niezwykle intensywna dla(filmowej matki postaci Phoenixa - przyp. aut.) - kamera była wówczas skierowana na nią. Joaquin był w kadrze ledwie widoczny, ale nagle zupełnie niespodziewanie z niego wypadł. Byłem naprawdę wkurzony - przecież mieliśmy świetne ujęcie. Wpadłem w konsternację, poszedłem do rogu, a on leżał.

Aster dodał:

Wiedziałem, że jest źle, ponieważ on pozwalał ludziom się dotykać, opiekować się nim i w ogóle nie protestował. Puenta jest taka, że zemdlał w czasie ujęcia z kimś innym - nie był w oku kamery do końca, pomagał ekipie, do tego stopnia, że upadł. To nawet poetyckie, że zemdlał, gdy kręcono scenę innej postaci.

Film Bo się boi wejdzie na ekrany kin 21 kwietnia. Już dzień wcześniej w wielu kinach w naszym kraju odbędą się pokazy przedpremierowe.