Joker 2 - pierwsze zdjęcia z planu! Joaquin Phoenix ucieka; jest też zaskakujący element

Joker 2 powstaje obecnie na planie zdjęciowym w Los Angeles. Wczoraj kręcono tam scenę ucieczki postaci portretowanej przez Joaquina Phoenixa przed pokazanymi już w pierwszej części filmu swoimi naśladowcami - do sieci trafiły już pierwsze dokumentujące tę sekwencję zdjęcia i wideo. Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że upublicznione na Twitterze materiały mogą sugerować nieoczekiwany twist fabularny w nadchodzącej produkcji.

Na nagraniu widzimy bowiem Phoenixa uciekającego przed ludźmi przebranymi za Jokera; jeden z nich wygląda dokładnie tak samo, jak tytułowy złoczyńca w finałowej sekwencji filmu Todda Phillipsa z 2019 roku. Na tej podstawie powstały przypuszczenia, że cała scena może rozgrywać się jedynie w głowie Arthura Flecka, który - jak wiele na to wskazuje - początkowo będzie jedynie pacjentem Azylu Arkham. To właśnie tam ma on poznać Harley Quinn, w której rolę wcieli się Lady Gaga.

Tak z kolei prezentuje się wspomniane wyżej wideo:

Joker: Folie a Deux ma wejść na ekrany kin 2 października 2024 roku.