Disney+ dostanie funkcję AI. Użytkownicy będą mogli generować swoje treści

fot. Disney+

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w Hollywood wciąż budzi podziały, a podczas dzisiejszej rozmowy podsumowującej wyniki za czwarty kwartał, dyrektor generalny Disneya — Bob Iger — opowiedział o tym, w jaki sposób studio planuje korzystać z AI w sposób, który — przynajmniej w teorii — ma przynieść korzyści konsumentom. Dyrektor ujawnił, że studio prowadzi „interesujące rozmowy z kilkoma firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją” i określił te dyskusje jako „bardzo owocne”.

Jak Disney chce wykorzystać sztuczną inteligencję?

Jeśli chodzi o cele Disneya w zakresie wykorzystania AI, Iger powiedział, że celem jest nie tylko ochrona wartości IP Disney, ale również szukanie możliwości wykorzystania tej technologii do zwiększenia zaangażowania odbiorców.

Wewnątrz firmy dostrzega się „szanse w zakresie efektywności i skuteczności dzięki wdrażaniu AI”, co sugeruje, że technologia ta wpłynie na produkcję filmową i telewizyjną, codzienne procesy biurowe oraz wsparcie dla członków obsady. Jednak Iger mocno zaznaczył Disney nie zamierza wykorzystywać AI do zastępowania ludzi, lecz prowadzi dialog z pracownikami i artystami na temat najlepszych sposobów jej wykorzystania. Wśród nowości dodanych np. do platformy streamingowej Disney+ znajdą się liczne funkcje przypominające gry, tworzone we współpracy z twórcami Fortnite, firmą Epic Games. Iger wyjaśnił jedną z takich funkcji:

Inna rzecz, która naprawdę nas ekscytuje, to fakt, że dzięki AI będziemy mogli zapewnić użytkownikom Disney+ znacznie bardziej angażujące doświadczenie — w tym możliwość tworzenia treści generowanych przez użytkowników oraz oglądania takich treści (głównie krótkich form) stworzonych przez innych.

Wszystko to brzmi intrygująco, ale Disney będzie musiał włożyć wiele pracy, by upewnić się, że jego kultowe postacie nie zostaną wykorzystane w nieodpowiednich sytuacjach. W Fortnite postać Dartha Vadera sterowana przez AI potrafiła wypowiadać do graczy kontrowersyjne i obrazoburcze kwestie, jeśli odpowiednio ją sprowokowano.