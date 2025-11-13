placeholder
Reklama
placeholder

Disney+ dostanie funkcję AI. Użytkownicy będą mogli generować swoje treści

Bob Iger zapowiada, że Disney pracuje nad wykorzystaniem AI w swojej platformie streamingowej. Nowe funkcje mają zwiększyć interakcję z użytkownikami.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Bob Iger 
AI disney+
Disney+ fot. Disney+
Reklama

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w Hollywood wciąż budzi podziały, a podczas dzisiejszej rozmowy podsumowującej wyniki za czwarty kwartał, dyrektor generalny Disneya — Bob Iger — opowiedział o tym, w jaki sposób studio planuje korzystać z AI w sposób, który — przynajmniej w teorii — ma przynieść korzyści konsumentom. Dyrektor ujawnił, że studio prowadzi „interesujące rozmowy z kilkoma firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją” i określił te dyskusje jako „bardzo owocne”.

Jak Disney chce wykorzystać sztuczną inteligencję?

Jeśli chodzi o cele Disneya w zakresie wykorzystania AI, Iger powiedział, że celem jest nie tylko ochrona wartości IP Disney, ale również szukanie możliwości wykorzystania tej technologii do zwiększenia zaangażowania odbiorców.

Wewnątrz firmy dostrzega się „szanse w zakresie efektywności i skuteczności dzięki wdrażaniu AI”, co sugeruje, że technologia ta wpłynie na produkcję filmową i telewizyjną, codzienne procesy biurowe oraz wsparcie dla członków obsady. Jednak Iger mocno zaznaczył Disney nie zamierza wykorzystywać AI do zastępowania ludzi, lecz prowadzi dialog z pracownikami i artystami na temat najlepszych sposobów jej wykorzystania. Wśród nowości dodanych np. do platformy streamingowej Disney+ znajdą się liczne funkcje przypominające gry, tworzone we współpracy z twórcami Fortnite, firmą Epic Games. Iger wyjaśnił jedną z takich funkcji:

Inna rzecz, która naprawdę nas ekscytuje, to fakt, że dzięki AI będziemy mogli zapewnić użytkownikom Disney+ znacznie bardziej angażujące doświadczenie — w tym możliwość tworzenia treści generowanych przez użytkowników oraz oglądania takich treści (głównie krótkich form) stworzonych przez innych.

Wszystko to brzmi intrygująco, ale Disney będzie musiał włożyć wiele pracy, by upewnić się, że jego kultowe postacie nie zostaną wykorzystane w nieodpowiednich sytuacjach. W Fortnite postać Dartha Vadera sterowana przez AI potrafiła wypowiadać do graczy kontrowersyjne i obrazoburcze kwestie, jeśli odpowiednio ją sprowokowano.

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Bob Iger 
AI disney+
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Wichrowe wzgórza
-

Wichrowe wzgórza - pełny zwiastun. Margot Robbie i Jacob Elordi rozpalą kina w walentynki

2 28 lat później: Świątynia kości
-

Nadchodzi sequel tegorocznego hitu! Nowe zdjęcie z 28 lat później: Świątynia kości

3 2. sezon Monarch: Dziedzictwo potworów
-

2. sezon Monarch z pierwszym zwiastunem i datą premiery. Kong wraca w dużo groźniejszej formie

4 Bez twarzy
-

John Woo i Nicolas Cage wracają w duecie. Połączą siły przy mafijnej biografii.

5 Super Mario Galaxy 2
-

Obsada sequelu Mario zaskakuje nową gwiazdą. Illumination dokręca tempo.

6 Fallout 2 sezon
-

Fallout 2. sezon - zwiastun i data premiery. Szpon śmierci, Legion Cezara... co za widowisko!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e07

Chicago Fire

s27e08

Miasteczko South Park

s28e03

Miasteczko South Park

s11e07

Chicago Med

s13e07

Chicago PD

s49e08

Ryzykanci

s2025e220

Moda na sukces

s42e278

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Julia Kamińska
Julia Kamińska

ur. 1987, kończy 38 lat

Gerard Butler
Gerard Butler

ur. 1969, kończy 56 lat

Devon Bostick
Devon Bostick

ur. 1991, kończy 34 lat

Joe Mantegna
Joe Mantegna

ur. 1947, kończy 78 lat

Steve Zahn
Steve Zahn

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV