Boba Fett w stylu filmu Logan: Wolverine? Były takie plany

Reżyser James Mangold jakiś czas temu potwierdził, że pracował nad Gwiezdnymi Wojnami dla dorosłych. Boba Fett miał być bohaterem tej produkcji z wysoką kategorią wiekową. Teraz dodatkowe informacje na ten temat zdradził scenarzysta Simon Kinberg, który pracował z filmowcem nad tą produkcją.

Scenarzysta i producent wypowiedział się na ten temat w rozmowie z Polygonem:

- To wszystko jest sci-fi, ale myślę, że określenie mocne jest adekwatne. Pod kątem tonu było to podobne do. Na granicy kategorii wiekowej R. Nie sądzę jednak, że możemy mieć Gwiezdne Wojny, które mogą mieć R.