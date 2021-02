Boba Fett: łowca nagród doczeka się swojej serii komiksów - zobaczcie zapowiedź

Marvel Comics

Legendarny łowca nagród z uniwersum Gwiezdnych wojen - Boba Fett - powrócił na ekrany w serialu The Mandalorian, a już wkrótce zobaczymy go w poświęconej mu produkcji pod tytułem Księga Boby Fetta. Jasnym jest, że Lucasfilm ma wobec postaci spore plany - kolejne projekty zapewne są w już drodze. Teraz Marvel Comics zapowiedziało nową serię komiksów poświęconych łowcy.

Nie ogłoszono nazwisk twórców czy zespołu kreatywnego, nie wiemy też, czy będzie to limitowana, czy dłuższa seria - kolejne dane powinny pojawić się w sieci lada dzień. Tymczasem fani otrzymali grafikę zapowiadającą nową serię. Oto ona:

Marvel Comics

Przypominamy, że serial Księga Boby Fetta zadebiutuje na Disney+ pod koniec roku. W projekcie udział wezmą Temuera Morrison (Boba Fett) i Ming-Na Wen (Fennec Shand). To tylko jeden z wielu szykowanych projektów serialowych z uniwersum Gwiezdnych wojen. W 2022 roku ma zadebiutować z kolei 3. seria serialu The Mandalorian. Nie wiadomo na ten moment, co będzie fabułą kolejnej odsłony. Prace na planie 3. sezonu rozpoczną się 5 kwietnia 2021 roku.