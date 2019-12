Bodyguard Zawodowiec 2 - film ma już datę premiery

The Hitman’s Bodyguard 2 trafi do kin 28 sierpnia 2020 roku. To sequel dobrze przyjętej komedii akcji z 2017 roku. Obraz zarobił 176 mln dolarów przy budżecie oscylującym miedzy 30 a 69 mln dolarów. Nie zostało to oficjalnie potwierdzone, ale wygląda na to, że zmieniono tytuł produkcji, który wcześniej brzmiał The Hitman's Wife's Bodyguard.

W sequelu były zawodowy zabójca Darius Kincaid ponownie połączy siły z ochroniarzem Michaelem Bryce'm. Tym razem jednak panowie będą musieli zadbać o bezpieczeństwo żony Kincaida, Sonii, na niebezpiecznej misji na wybrzeżu Amalfi we Włoszech. Za kamerą powróci twórca pierwszej części, Patrick Hughes. W obsadzie są znani z pierwszej części Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson i Salma Hayek. Wśród nowych nazwisk w projekcie są Antonio Banderas, Morgan Freeman i Richard E. Grant.