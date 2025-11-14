Crossover Bogdana Bonera i serialu 1670? Zobaczcie krótkie wideo
Czy uniwersum tworzone przez Walaszka dostanie pełnoprawny crossover z 1670? Nowa scena to sugeruje
Netflix Polska przygotował dla widzów nietypową niespodziankę: po raz pierwszy połączył ze sobą dwa własne hity komediowe — 1670 oraz animację Bogdan Boner: Egzorcysta. Na profilach platformy pojawił się krótki materiał specjalny, który w błyskawicznym tempie zaczął krążyć po mediach społecznościowych.
W zaprezentowanej scenie bohaterowie serialu Bartosza Walaszka niespodziewanie trafiają do świata rodem z 1670 roku. Co istotne, w animacji pojawia się również ojciec Jakub Adamczewski, którego – tak jak w serialu aktorskim – dubbinguje Michał Sikorski. To pierwszy raz, gdy postać z 1670 została oficjalnie przeniesiona do animowanego uniwersum Bonera.
Klip zaczyna się w pozornie zwykły sposób: Bogdan i Marcinek tropią Domino we współczesnej Adamczychy. Po chwili jednak cała trójka wpada w psychodeliczny tunel czasoprzestrzenny ukryty… w wychodku. Po wylądowaniu okazuje się, że znaleźli się trzy stulecia wcześniej — w realiach dobrze znanych widzom z 1670.
Bogdan Boner to spin-off serialu Egzorcysta tworzonego przez SPinka FIlm Studio.
