Bohema: nadchodzi przepiękna gra o niełatwym życiu artystów

Źródło: Portal Games

Wydawnictwo Portal Games już 16 października wyda nową grę ze swojego studia projektowego. Bohema, bo o niej mowa, to dzieło holenderskiego projektanta Jaspera de Lange'a, a za stronę graficzną odpowiadają Hanna Kuik, Tomasz Morano Jędruszek i Roman Kucharski.

W grze Bohema gracz wciela się w artystę z paryskiej Bohemy i walczy o uznanie. Ma głowę pełną marzeń... lecz pusty żołądek. Bohema to gra karciana, w której gracze zbierają karty w poszukiwaniu natchnienia, inspirują się muzami i próbują jakoś związać koniec z końcem. W każdej turze planują swoje zajęcia na dany dzień: randkę, ważne wydarzenie socjety, spotkanie z muzą, twórczy szał czy... dniówkę w pracy.

Bohema jest przeznaczona dla 1-4 graczy, a czas rozgrywki to 45-60 minut. Grę, oprócz przepięknej warstwy wizualnej, wyróżnia także kreatywne podejście do mechaniki budowania talii.

Bohema - wygląd gry