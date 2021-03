Boku no Hero Academia - zapowiedź nowego filmu! Izuku masowym mordercą?

fot. TOHO animation

My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes' Mission to pełny tytuł trzeciego pełnometrażowego superbohaterskiego filmu o przygodach Deku, czyli Izuku Midoriyi. Fabuła nadchodzącej produkcji jest trzymana w tajemnicy. Wiadomo, że opowie osobną historię, ale nie ujawniono czy akcja filmu będzie się łączyć z wydarzeniami z serialu anime, który jest oparty na mandze o tym samym tytule autorstwa Kohei Horikoshi. Twórca czuwał nad tworzeniem filmu.

Do sieci trafiła zapowiedź animacji. W niej możemy zobaczyć bohaterów (m.in. Todoroki i Bakugo) znanych z Boku no Hero Academia. Są ubrani w nowe stroje. Niepokoi to, że w programie informacyjnym podano, że Deku jest poszukiwany za masowe morderstwo. Niewątpliwie widzowie mogą się w filmie spodziewać też dużej ilości widowiskowej akcji.

Pierwszy film z uniwersum Boku no Hero Academia zatytułowany My Hero Academia: Two Heroes miał premierę w sierpniu 2018 roku. Z kolei drugi zadebiutował w kinach w grudniu 2019 roku i nosił tytuł My Hero Academia: Heroes Rising. Za produkcję trzeciego filmu odpowiada studio Bones, tak jak to było w dwóch poprzednich obrazach.

Poniżej możecie zobaczyć oficjalny plakat My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes' Mission. Obok trójki głównych bohaterów znajdują się na nim też Hawks i Endeavor.

https://twitter.com/heroaca_anime/status/1376054068670423040

My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes' Mission - premiera 6 sierpnia 2021 roku w Japonii. Dwa sezony serialu anime Boku No Hero Academia są dostępne na polskim Netflixie. Premierowy odcinek 5. sezonu zadebiutował 27 marca w Kraju Kwitnącej Wiśni.