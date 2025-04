Źródło: zrzut ekranu

Jak podkreśla założyciel Under Ski Tower, Jacek Kulczycki, "Bolek i Lolek to dziedzictwo polskiej animacji". Każda rodzina doskonale zna ten duet. Teraz powróci on w nowej, filmowej odsłonie. Bolek i Lolek: Sekret El Dorado ma być "pełną zwrotów akcji, humoru i emocji" produkcją, która znów połączy pokolenia we wspólnym przeżywaniu przygód.

Bolek i Lolek: Sekret El Dorado - co wiadomo o filmie?

Za nowe przygody Bolka i Lolka odpowiada firma Under Ski Tower, czyli należący do grupy OTO Family dom produkcyjny specjalizujący się w realizacji filmów fabularnych oraz seriali. Za koordynację projektów i strategię studia odpowiada szef działu, Paweł Jóźwik. Tak zapowiada nadchodzący film:

- Po ponad 40. latach kultowe postacie wracają w nowej odsłonie. Współczesnej, ale z szacunkiem do dziedzictwa, które przez dekady inspirowało kolejne pokolenia. To dla nas także osobisty moment dumy - mamy poczucie, że uczestniczymy w czymś naprawdę dużym. Chcemy stworzyć film, który będzie nie tylko powrotem do klasyki, ale również zachowa jakość animacji tworzonych w naszej części Europy. Produkcja będzie mieć charakter międzynarodowy.

Premiera filmu Bolek i Lolek: Sekret El Dorado została zaplanowana na 2028 rok.

