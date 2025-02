Bond 26 - bukmacherzy już typują, kto zostanie złoczyńcą. Numer 2 nadaje się idealnie

materiały prasowe

Spójrzmy prawdzie w oczy: o tym, jak będzie wyglądał film Bond 26, w tej chwili nie ma pojęcia absolutnie nikt - nawet włodarze Amazona, który przejął kreatywną kontrolę nad franczyzą z rąk producentów Barbary Broccoli i Michaela G. Wilsona, przez kilka ostatnich dni zgodnie przyznawali, iż żaden plan na tę produkcję jeszcze nie powstał. Nie przeszkadza to jednak bukmacherom w dzieleniu się swoimi typami dotyczącymi Bonda 26.

Serwis Gambling przedstawił osobne listy faworytów i faworytek jeśli idzie o to, kto zagra głównego złoczyńcę (bądź jego żeńską wersję) w samym filmie. Powiedzieć, że zestawienia prezentują się intrygująco, to właściwie nic nie powiedzieć. Znajdziecie w nich paru dobrych znajomych - takich, którzy byli typowani do roli Jamesa Bonda, również.

Bond 26 - kto zagra głównego złoczyńcę w męskiej wersji? Typy bukmacherów

Cillian Murphy - kurs: +1000 (procent szans: 9,1)

Jeśli idzie o ewentualną antagonistkę, jedna z aktorek wyraźnie wysunęła się na czoło zestawienia:

Aktorki, które mogą zagrać antagonistkę w filmie Bond 26. Jedna z aktorek wyraźną faworytką

Taraji P. Henson - +1000 (9.1%)

Nie jest wykluczone, że więcej szczegółów w kwestii kolejnej odsłony franczyzy Agenta 007 poznamy już w najbliższym czasie - Amazon najprawdopodobniej będzie chciał uspokoić fanów po ostatnich zmianach.