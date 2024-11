Będzie Bez litości 4? Denzel Washington zapowiada kolejne części

fot. materiały prasowe

Denzel Washington udziela wywiadów w ramach promocji Gladiatora 2. W rozmowie z Esquire aktor potwierdził, że powstaną dwie kolejne części serii Bez litości czyli czwarta i piąta odsłona.

Bez litości 4 – film powstanie

Podczas rozmowy Washington zapowiedział sequele:

– Powiedziałem im, że zagram w kolejnym Bez litości, więc robimy czwartą i piątą część. Wiele osób jest z tego zadowolonych, bo uwielbiają jego piekielną sprawiedliwość. Zdałem sobie sprawę, że te filmy są także dla mnie, bo widzowie chcą, abym dorwał zbirów. Na zasadzie: "My nie możemy ich złapać, ty to zrób!”. A ja na to: "Dobra, dorwę ich! Tylko zaczekajcie, zaraz wracam!”.

Denzel Washington jako pierwszy zapowiedział te projekty, więc na razie brak szczegółowych informacji na ich temat.

Przypomnijmy, że Bez litości 3: Ostatni rozdział zarobiło w box office 191 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 70 mln dolarów, co uczyniło film sukcesem komercyjnym. Poprzednie dwie odsłony również osiągnęły dobre wyniki finansowe, a widzowie cenią to jako dobre kino rozrywkowe.