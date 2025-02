Jeff Bezos już pyta, kto ma zagrać nowego Bonda. Amazon "wydoi franczyzę do cna"?

YouTube/Recode

Ta wiadomość kilka godzin temu spadła na nas jak grom z jasnego nieba: Amazon MGM Studios przejęło kontrolę kreatywną nad franczyzą Jamesa Bonda z rąk producentów Barbary Broccoli i Michaela G. Wilsona, którzy odpowiadali za filmową serię przygód bohatera od 30 lat. Tajemnicą poliszynela jest to, że Broccoli i Amazon znacznie różnili się w kwestii artystycznej wizji dalszych losów Agenta 007; podejście kobiety było bardziej konserwatywne, studio najprawdopodobniej chciało z całym uniwersum eksperymentować.

Nie ulega wątpliwości, że powyższe rewelacje są prawdziwym trzęsieniem ziemi dla ekranowego świata Jamesa Bonda. Z jednej strony rodzą one sporo obaw wśród fanów, z drugiej natomiast siłą rzeczy przyczynią się do szybszego tempa prac nad nowym filmem. Symbolicznym na to dowodem może być wpis, który kilka godzin temu na swoim koncie na Instagramie zamieścił szef Amazona, Jeff Bezos. Miliarder zapytał internautów o to, kto powinien zagrać nowego Bonda.

Post Bezosa cieszy się w sieci tak olbrzymią popularnością, że dotarł już na inne media społecznościowe. Komentatorzy prześcigają się w wymienianiu kolejnych nazwisk. Na podstawie analizy wpisów z serwisu X można ustalić, że faworytami internautów są (kolejność od aktora wskazywanego najrzadziej do typowanego najczęściej):

8. Dev Patel Zobacz więcej Reklama

Kto się boi Jamesa Bonda od Amazona?

Tymczasem prestiżowy serwis The Hollywood Reporter opublikował na swojej stronie obszerny wpis poświęcony obawom internautów, krytyków i innych osób w sprawie przejęcia kontroli nad franczyzą przez Amazon MGM Studios. Przytaczane są wpisy m.in. pisarzy czy krytyków; brzmią one choćby tak:

To absolutnie rozdziera serce. KONIEC ery.

To prawdopodobnie najgorsze, co przytrafiło się tej franczyzie. Wydoją ją do cna.

Amazon będzie tu zbierał swoje żniwo, robiąc to tak bezwstydnie, jak tylko się da.

RIP James Bond.

Choć dziennikarze THR podkreślają, że tego typu głosy pojawiają się właściwie przy każdym przejęciu popularnych franczyz przez nowego właściciela, z drugiej strony stwierdzają, że obawy wcale nie są bezpodstawne. Na poparcie tych przypuszczeń przytoczono m.in. takie argumenty:

zastanawiający sposób pracy nad nieudanym serialem szpiegowskim Cytadela, w który wpompowano ok. 300 mln USD, najpierw przyjmując globalny plan dystrybucji, a dopiero później tworząc scenariusz;

podobny schemat zastosowano po przejęciu praw do ekranizacji Władcy Pierścieni;

wiele niepokojących starć między Amazonem MGM Studios a Wilsonem i Broccoli; według Wall Street Journal producentka miała nazywać przedstawicieli firmy "piep... idiotami", a do szewskiej pasji doprowadzało ja określanie przez nich Bonda mianem "treści";

nie jest wykluczone, że Amazon już wcześniej rozważał powstanie serialowych spin-offów Bonda, poświęconych m.in. Moneypenny czy żeńskiej wersji 007; THR konkluduje, że nasycenie rynku serialami szpiegowskimi jest tak olbrzymie, iż nawet produkcja osadzona w uniwersum Bonda nie będzie specjalnie różnić się od, dajmy na to, Nocnego agenta z Netfliksa.

